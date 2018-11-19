Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола оказался украинским дипломатом

19 ноября 2018, 23:23

Гражданин Украины Игорь Прокопчук 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Игорь Прокопчук уже 8,5 лет работает украинским дипломатом / Фото: Сайт миссии ОБСЕ

Генерал-майор российской полиции Александр Васильевич Прокопчук, чью кандидатуру выдвинули на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя, приходится родным старшим братом украинскому дипломату Игорю Васильевичу Прокопчуку, представляющему Украину в международных организациях в Вене.

По данным ZN.UA, информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука в настоящее время проверяется.

Знакомые с братьями люди отмечают значительное внешнее сходство между ними. Известно, что оба Прокопчука родились в Житомире и окончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко.

Прокопчука-младшего коллеги характеризуют, как профессионала высокого уровня, который свои политические предпочтения публично никогда не высказывал. По свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ и пользуется уважением, как у иностранных партнеров, так и в украинском МИДе. Удивление ранее вызвал лишь тот факт, что уже после российско-украинской войны дети Прокопчука посещали школу при посольстве РФ.

"Украина должна быть бдительна при назначениях, но и осторожна при принятии решений об увольнениях, чтобы не лишиться толковых профессионалов и искренних патриотов, чьим единственным "темным пятном на биографии" могут оказаться родственники за рубежом", - заявил ZN.UA один из собеседников.

Журналисты пытались связаться с Прокопчуком-младшим в Вене, однако звонки и сообщения он игнорирует.

Как известно, старший Прокопчук является сотрудником МВД РФ и действующим вице-президентом международной уголовной полиции, а также подозревается в связях с российской разведкой. Голосование за главу Интерпола состоится в среду, 21 ноября.

Ранее сообщалось, Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин. Кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.

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