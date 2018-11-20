США поддерживает кандидата на пост президента Интерпола от Южной Кореи - Помпео

Помпео сформулировал желание Вашингтона достаточно четко / Reuters

Вашингтон желает, чтобы пост президента Интерпола достался кандидату от Южной Кореи, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Вы знаете, что в Интерполе проходят выборы главы. Это важная организация. Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", - заявил Помпео журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы назначены на 21 ноября.

Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

При этом младший брат Прокопчука оказался украинским дипломатом. Гражданин Украины Игорь Прокопчук 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В свою очередь в МИД Украины уже заявили, что родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредит национальным интересам Украины".