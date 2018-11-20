Бойкот Интерпола из-за РФ: Украину поддержала еще одна страна ЕС

Бойкот Интерполу из-за РФ объявила еще одна страна ЕС

Вслед за Украиной, которая может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Александр Прокопчук, с подобным заявлением выступила и Литва.

При этом литовское МВД заверило, что приложит все возможные усилия, чтобы избежать назначения россиянина на этот пост, пишет Delfi.

"Мы видим, что и ранее у России были попытки использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы как над активистами гражданского и демократического общества России, так и над литовскими должностными лицами", – заявил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас.

Кроме того, Вильнюс призвал все цивилизованные страны Европы последовать их примеру.

Ранее сообщалось, что генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы назначены на 21 ноября.

Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

При этом младший брат Прокопчука оказался украинским дипломатом. Гражданин Украины Игорь Прокопчук 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В свою очередь в МИД Украины уже заявили, что родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредит национальным интересам Украины".