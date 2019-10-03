Трамп настаивает на расследовании Украиной действий Байдена

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал скандал вокруг расследования деятельности Джо и Хантера Байденов.

При этом американский лидер призвал Китай и Украину провести соответствующее расследование.

"Китай должен начать расследование в отношении Байденов. То, что произошло в Китае, почти так же плохо, как и то, что произошло с Украиной", - цитирует Трампа NBC News.

Президент США подтвердил свой призыв к Украине провести "серьезное расследование" по Байденам.

"Я думаю, что если бы они были честны в этом, они начали бы серьезное расследование в отношении Байденов… они должны расследовать действия Байденов", - добавил Трамп.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер в 2018-м встречался с сотрудниками компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена.