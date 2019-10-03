В США Трампа призвали раскрыть все карты относительно Украины

В Белом доме игнорируют все запросы по поводу импичмента Трампа / dailynews.kz

Скандал в США с участием Украины набирает обороты. Из-за игнорирования со стороны администрации Дональда Трампа любых запросов по поводу импичмента демократы в Палате представителей США намерены вынудить Белый дом предоставить документы о контактах с украинскими властями.

3 октября конгрессмены подписали соответствующий меморандум. На данный момент документ направлен в Комитет по вопросам надзора и реформ в рамках расследования по импичменту президента США.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался принять это, и даже дать ответ комитетам", - говорится в документе.

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Напомним, ранее стали известны новые детали июльской беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В частности, выяснилось, что при разговоре присутствовал госсекретарь Майк Помпео.

Как сообщал Главред, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.