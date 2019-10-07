Песков о Донбассе: Кремль имеет определенное влияние

Дмитрий Песков / ТАСС

Российские власти неоднократно намекали, что контролируют боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В этот раз спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гарантиях отведения сил от линии разграничения, напрямую заявил об "определенном влиянии" Кремля на указанные регионы.

"Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом спикер Путина заверил, что так называемые республики самостоятельны, а Россия всего лишь выступает в качестве гаранта выполнения Минских соглашений.

"Как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые запланированы, были в свое время, и которые положены на бумагу, и под которыми стоят подписи четырех, - чтобы все эти мероприятия выполнялись", - добавил он.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск на Донбассе произойдет после того, как на территории установиться семидневное перемирие.