Джим Керри неожиданно нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Известный голливудский актер и комик Джим Керри неожиданно нарисовал карикатуру на президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Творческий порыв актера был вызван скандалом вокруг телефонного разговора глав государств и инициирования импичмента Трампа. Карикатуру Керри выложил на своей странице в Twitter.

"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого он не смог отказаться", - подписал Керри картинку.

На карикатуре изображены Зеленский и Трамп, который говорит слова из знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо Крестный отец.

"Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", - написано на карикатуре.

Карикатура на Трампа и Зеленского / twitter.com/JimCarrey

Ранее известный карикатурист превратил Путина в "бандеровца". Раньше появилась карикатура как Трамп "несет" Путина в G7.