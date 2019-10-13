В РПЦ угрожали греческим архиереям из-за автокефалии ПЦУ

Эллада признала законность автокефалии ПЦУ / Reuters

Элладская православная церковь накануне завила о признании ПЦУ, однако этому решению предшествовал шантаж и запугивание со стороны иерархов РПЦ.

Как сообщает ТСН, греческие архиереи изучали, насколько законным по церковным канонам было поучение Украиной томоса. Российские священнослужители устроили в Греции настоящую осаду и вынуждали представителей местной церкви не признавать ПЦУ.

Представители ПЦУ открыто раздавали литературу, которая повествовала об "ужасах" автокефалии украинской церкви. Книги грекам вручали лично, иногда буквально принуждая их к чтению. Один из архиереев Элладской церкви такого давления не выдержал, начал кричать на сторонников РПЦ и буквально выгнал их.

"Нас ставили в очень затруднительное положение постоянными угрозами и запугиваниями с российской стороны. Нам говорили: "Будьте осторожны, если вы признаете автокефальность Украинской церкви – останетесь сами". Но мы хотим остаться свободными. Поэтому не поддались давлению", – рассказал митрополит Яннинський Максимус.

Большинство архиереев Греции признались, что представители российской церкви их шантажировали и запугивали, причем делали это абсолютно открыто. Однако повлиять на мнение священнослужителей путем манипуляций не удалось и 35 человек признали ПЦУ, а семь попросили отложить рассмотрение.

Напомним, Греческая (Элладская) православная церковь признала Православную церковь Украины. Священный синод в Афринах поддержал соответствующее решение Вселенского патриарха.

Впоследствии православная церковь Украины получила поздравления с признанием ее Греческой церковью от Вселенского патриарха Варфоломея.