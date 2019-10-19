Арест Пушилина: эксперт рассказал, чем главарь "ДНР" взбесил Москву

Олег Жданов прокомментировал возможный арест главаря "ДНР" Дениса Пушилина / Фото УНИАН

В последнее время в Сети уже несколько раз появлялась информация о том, что главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина арестовали. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, почему "Пушинка" мог оказаться в застенках Лубянки.

Жданов считает, что на сегодняшний день для России самое главное – сохранить "ЛНР" и "ДНР" и "затолкать их в Украину".

"Ведь обратите внимание на г-на Пушилина. За дурацкие высказывания, видимо, не согласованные с Кремлем (о том, что "ДНР" и "ЛНР" движутся в Россию, что никакой передачи границы не будет, а последней каплей для ФСБ было его заявление о том, что Украина должна капитулировать), парня "пригласили" в Москву и сейчас где-то на Лубянке "промывают ему мозги", учат, как правильно понимать ситуацию", - рассказал Жданов Главреду.

Напомним, в конце сентября в социальных сетях оккупантов появилась информация о задержании Дениса Пушилина. Сообщалось, что он якобы находится под домашним арестом.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал участь главарей "ЛНР" и "ДНР"Позже появилась информация, что главарь "ДНР" Денис Пушилин принял участие в презентации в оккупированном Донецке книги 100 великих людей Донбасса. Примечательно, что и сам "Пушинка" прибился к когорте "великих".

В октябре посты об аресте Пушилина появились в Twitter первого Генпрокурора Украины Виктора Шишкина и на донецком ресурсе Бывало и лучше. Сообщалось, что Дениса Пушилина якобы арестовали в Москве из-за долга Газпрому в один миллиард долларов.