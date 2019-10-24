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"А могла бы и укусить": Мендель оконфузилась за спиной Зеленского в Японии

24 октября 2019, 08:09

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель из-за спины Зеленского активно подавала знаки, мол, "лавочку пора сворачивать".

Юлия Мендель
Поведение Юлии Мендель снова активно обсуждают в Сети/ Главред

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая готова собственным телом защищать своего шефа, снова оскандалилась. В этот раз Мендель раскритиковали из-за ее поведения во время интервью Владимира Зеленского одному из украинских изданий в Токио.

Как видно на видео, которое опубликовало издание Сегодня на канале в YouTube, Мендель несколько раз выглядывала из-за стены во время разговора и жестами давала понять, что разговор нужно заканчивать. Интервью длилось всего 12 минут, однако Мендель успела несколько раз мелькнуть на заднем фоне.

  • Юлия Мендель снова оконфузилась Скриншот видео
  • Юлия Мендель снова оконфузилась Скриншот видео
  • Юлия Мендель снова оконфузилась Скриншот видео

В Сети взялись активно раскритиковали Мендель за поведение.

"За 11 минут интервью 4 раза вот этот человек выглянул из-за стены в разные моменты, махала руками, какими-то листами, жестами объясняла, что, мол, все, хватит. Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", – написала в Facebook. журналистка Олеся Медведева.

"Так это ж Мендель, для нее норма) Там в конце когда уже последние секунды, она еще эпически жестами как собаке показывала "ко мне" ))", - отметил Евгений Ткач.

"Спасибо что Мендель не отвесила пендель)", - пишет Игорь Тенетко.

"А могла бы укусить", - добавил Роман Эридан.

"Колхоз. Это про появление на заднем плане", - считает Константин Зарухин.

Напомним, ранее Юлия Мендель уже конфузилась не раз. К примеру,  13 сентября во время визита украинского президента на 16-ю ежегодную Ялтинскую европейскую стратегию к главе государства подошел журналист Радио Свобода Кристофер Миллер и попытался заговорить с Зеленским. Внезапно между ними возникла Мендель, которая силой отвела представителя СМИ в сторону, предложив ему выпить кофе, а президент Украины с улыбкой пошел дальше.

Кроме того, позже было опубликовано еще одно видео, на котором Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Япония Владимир Зеленский конфуз новости Украины Юлия Мендель
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