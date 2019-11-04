Трамп висит в Твиттере с утра: появились любопытные факты о президента США

Трамп за время президентства опубликовал более 11 000 твитов / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее пожаловался главе Apple на новый iPhone, проводит в Твиттер немало времени. За 33 месяца в должности главы Белого дома 73 Дональд Трамп опубликовал невероятное количество твитов - 11 390, при этом половина из них - 5889 твитов - это его критика в чей-то адрес.

Отметим, страничка Трампа уже давно находится под пристальным вниманием журналистов. Дошло до того, что они сделали детальный анализ того, о чем пишет Трамп.

Под объектами главы Белого дома в разное время становились Демократическая партия с 2405 твитами, авторы расследования о его возможных связях с РФ - 2065 твитов, иммигранты - 570, Хиллари Клинтон - 256, а также Федеральный резерв США, американские футболисты и основатель Amazon, самый богатый человек мира по версии Forbes Джефф Безос, пишет The New York Times.

Также весьма любопытно то, что за время нахождения на посту лидера США Трамп написал 4876 хвалебных твитов, половина из которых - 2026 твитов – о его личных заслугах. К слову, аж 16 раз Трамп сообщил американцам и всему миру, как его все любят. При этом чаще всего он хвалил самого себя, то есть опубликовав 2026 твитов. В 16 твитах Трамп описал себя как любимого всеми президента.

Добавим, что в настоящее время каждое сообщение в Twitter Трампа все равно что официальное заявление пресс-службы Белого дома или обращение из Овального кабинета, подчеркивает газета.

Также стало известно, что почти половина из гневных твитов Трампа были опубликованы в период с шести до десяти часов утра – в тот период времени, когда лидер США в своей резиденции смотрит новости.

Более того, издание со ссылкой на источники сообщило, что Трамп терпеть не может, когда его видят в очках, а без них он не видит буквы на экране iPhone. Именно поэтому, по версии издания, Трамп никогда не публикует твиты на людях.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Вашингтон.

При этом стало известно, что лидер глава Белого дома надеется, что Владимир Зеленский примет его приглашение.

"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ", - сказал Трамп.