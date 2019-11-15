Стало известно, когда и где похоронят убитую доцентом-"потрошителем" Соколовым девушку

Анастасия Ещенко / соцсети

Зверским образом убитую-расчлененную аспирантку Анастасию Ещенко похоронят на малой Родине - в станице Старовеличковской на Кубани в субботу, 16 ноября.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, обряд отпевания назначен на субботу в 11.00 по Москве.

Как заявил журналистам глава квартального комитета станицы Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко, в станицу родители Ещенко прилетят с ее останками в пятницу.

Эту информацию ему подтвердили и в школе, которую когда-то закончила девушка.

Напомним, ранее профессор-историк и специалист по Франции времен императора Наполеона I Олег Соколов совершил убийство своей 24-летнюю аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко. Мертвое тело девушки он расчленил и пытался по частям утопить в водах реки Мойка в Санкт-Петербурге. Позднее в РФ порнорежиссер Боб Джек рассказал о том, что планирует снять фильм для взрослых по этой истории.