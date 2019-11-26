Зачем такие сверхмеры? "Наполеона"-расчленителя Соколова могут этапировать в Москву

Олег Соколов жестоко убил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко / Sputnik / Scanpix / LETA

Российского историка-наполеоноведа Олега Соколова, который жестоко убил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, могут этапировать из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев.

По его словам, кровавое убийство аспирантки Анастасии Ещенко будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета в Москве. Передача дела из Питера в Москву может прекратить регулярную утечку информации, которая составляет тайну предварительного следствия, как это происходило в Петербурге, считает адвокат.

Почуев сообщил также, что Соколова собираются этапировать из тюрьмы Кресты, где он на данный момент находится под арестом, в Матросскую тишину в столице России.

"Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки. Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?" – цитирует адвоката Интерфакс.

На данный момент, по его словам, приносить передачи Соколову в СИЗО могут только его 85-летние родители. Из-за перевода в Москву им теперь "придется стоять в очередях на морозе в Матросскую тишину, добавил Почуев.

Читайте такжеКровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным

Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.

Историк признался в содеянном. По его словам, в день убийства во время романтического ужина у них с Анастасией якобы произошел конфликт. Ещенко якобы напала на него с ножом. Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем". В Сети появилось видео с камер наблюдения, на кадрах которого видно, как Олег Соколов избавлялся от тела 24-летней студентки-любовницы.

Суд взял Соколова под стражу. 15 ноября во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Инцидент попал на видео. Историку назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.