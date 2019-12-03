В России – новое жуткое ЧП с пассажирским автобусом

ДТП с автобусом в России произошло 2 декабря / Скриншот

В России под Белгородом возле села Преображенка произошло ЧП с пассажирским автобусом. Транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне находились около 30 пассажиров.

Инцидент с автобусом, который ехал в город Старый Оскол, произошел 2 декабря. В аварии есть пострадавшие, передает Интерфакс со ссылкой на источник. Обстоятельства случившегося выясняются.

Telegram-канал Mash отмечает, что в результате ДТП одна девушка госпитализирована без сознания, еще четырем помощь оказали на месте ДТП. Жертв нет. Пассажирка, которая оказывала помощь пострадавшим, сама обратилась к врачам с нервным срывом.

Напомним, утром 1 декабря в российском Забайкалье на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенск произошло ужасное ДТП - автобус слетел с моста и упал в реку. В салоне находились 44 человека. Жертвами жуткой аварии стали по меньшей мере 20 человек. Среди погибших - водитель автобуса и двое детей. Позже в Сети появилось видео искореженного в результате ДТП в Забайкалье автобуса. Также опубликованы кадры спасательной операции.

Кроме того, 1 декабря в Санкт-Петербурге прямо на ходу загорелась рейсовая маршрутка, в салоне которой находились около 50 пассажиров. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт. У транспортного средства загорелся двигатель. Автобус сгорел дотла.