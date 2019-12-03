Трамп продует выборы, доллар рухнет, Венгрия выйдет из ЕС: прогноз на 2020 год от банкиров

Трампу предсказали фиасков на выборах 2020 / Reuters

Во вторник, 3 декабря, датский инвестиционный банк Saxo Bank шокировал мировую общественность своими прогнозами на грядущий 2020 год.

При этом аналитики банка называют свои неофициальные предсказания "маловероятными событиями, которые могут оказать огромное влияние на рынки".

Публикуем три самых резонансных прогноза аналитиков на 2020 год.

Трамп проиграет выборы 2020

Осенью 2020 года нынешний лидер США потерпит фиаско на выборах президента. Эксперты предсказали победу на президентских выборах в США женщине. Речь идет о Элизабет Уоррен. Она действительно уже баллотируется. Saxo Bank считает, что главным ее козырем станет обещание ввести в стране всеобщее бесплатное здравоохранение.

Венгрия выйдет из ЕС в 2020 году

Еще один шокирующий прогноз касается Европы. По прогнозам аналитиков, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпримет шаги, направленные на выход страны из состава ЕС. Виной всему ограничения касательно судей, правозащитников, ученых, средств массовой информации. Премьер-министру станет в итоге невозможно договариваться с Брюсселем. Против Венгрии начнут вводить санкции.

Доллар рухнет в 2020 году

По американскому доллару сильнейший удар нанесет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Он запустит новый резервный актив — "азиатское право заимствования" (Asian Drawing Right, ADR). Работать он будет по принципу блокчейна. Один ADR будет равен двум долларам США. Азиатские экономики, а за ними Россия и страны ОПЕК перейдут на расчеты в ADR. Это заметно снизит роль доллара в мировой экономике. Американская валюта за несколько месяцев ослабеет относительно ADR на 20%, относительно золота — на 30%.

Читайте также"Возможность очень большого прогресса по Украине": Трамп на встрече с Макроном сделал неожиданное заявлениеНапомним, ранее аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank опубликовали доклад под названием Доллар-убийца, в котором говорится о том, что мир ждет серьезный кризис планетарного масштаба, и только девальвация американской валюты может его немного отсрочить.

Банкиры уверены, что гегемония доллара негативно влияет на мировую финансовую систему и экономику.