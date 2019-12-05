В Госдуме не верят в намерение Киева отменить упрощенный въезд в Россию

В России считают, что работающие в России украинцы пополняют бюджет / УНИАН

Первый зампред комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств Виктор Водолацкий не верит в то, что правительство Украины сможет отменить упрощенный режим въезда украинцев на территорию России.

Как сообщает РИА Новости, российский чиновник полагает, что решение запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении – это нагнетание эмоций перед встречей нормандской четверки в Париже.

Водолацкий не сомневается, что реализация данной инициативы окажет негативное влияние на экономику Украины. По его мнению, страна и без того переживает не лучшие времена. А работающие в РФ украинцы, подчеркнул чиновник, приносят в бюджет страны немалые вложения. Сложности с поездкой в Россию лишат возможности граждан работать в этой стране, что нанесет урон украинской казне.

Как ранее сообщалось, въезжавшие в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении граждане Украины могут лишиться такой возможности с 1 марта 2020 года.

Напомним, самым прибыльным направлением за первые пять месяцев 2019 года стал поезд сообщением Киев-Москва.