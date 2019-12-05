У Путина озвучили ожидания от встречи с Зеленским

Песков считает, что встреча Путина и Зеленского вызывает оптимизм / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая на саммите в Париже 9 декабря встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вызывает в Москве "очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм", однако о соглашении говорить еще рано.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями. От чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем. Первое, позитивный момент - это сама встреча. Второе, действительно была проделана домашняя работа, и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это не обязывающий документ, не обязывающее соглашение в любом случае, но в нем, можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал Песков в интервью телеканалу Дождь.

Читайте также"Вор Путин опять забздел": Песков заявил, что вопрос Крыма его патрон обсуждать не будетТакже Песков напомнил, что Путин уже говорил не один раз с Зеленским по телефону, отметив, что общение было очень конструктивным, с чем согласился глава Кремля.

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем так, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет, мы знаем весь набор проблем, но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - сказал он.

Как ране сообщалось, Зеленский созвал заседание Совета по национальной безопасности и обороне перед встречей в "нормандском формате".

Напомним, встреча Путина и Зеленского состоится 9 декабря в Париже, на ней также будут присутствовать другие лидеры стран, входящих в "нормандскую четверку" – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.