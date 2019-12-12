У Путина оценили снятие с телеэфира в РФ сериала с Зеленским

Владимир Зеленский в сериале Слуга народа / 1plus1.video/sluga-naroda

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг демонстрации в российском телеэфире сериала Слуга народа, главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Кремле заявили, что не имеют отношения к отказу российского телеканала ТНТ транслировать сериал.

"Эта тема не имеет отношения к администрации президента. В данном случае мы абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее – это к нам не имеет отношения", - подчеркнул он в комментарии журналистам.

Песков также опроверг причастность Кремля к тому, что в первой серии Слуги народа, которая транслировалась на ТНТ, вырезали эпизод с шуткой о президенте РФ Владимире Путине: "Я рекомендую этот вопрос задать редакции этого телеканала. Это не касается нас абсолютно".

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Напомним, 11 декабря канал ТНТ начал транслировать сериал Слуга народа. При этом во время трансляции на центральные регионы РФ из первой серии Слуги народа вырезали эпизод с шуткой о Путине, однако в восточных регионах РФ, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, этот фрагмент показали. Позже телеканал снял с показа сериал Слуга народа.