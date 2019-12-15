"Преемника не будет": российский историк рассказал, когда исчезнет Путин

Россию ждет серьезный политический кризис, предупредил Валерий Соловей.
В России кардинальные перемены начнутся до 2024 года (даты очередных президентских выборов в РФ, - ред.), заявил доктор исторических наук, российский аналитик Валерий Соловей.
По его мнению, это может означать уход со своей должности нынешнего президента РФ Владимира Путина.
"Он (Путин, - ред.) исчезнет с политической сцены до 2022 года", - подчеркнул российский эксперт в интервью на Ukrlife.tv.
Историк добавил, что в ближайшем будущем Россию ждет серьезный политический кризис.
"Никакого преемника у него не будет. Нынешний политический режим рухнет и начнется кристаллизация новой власти".
Напомним, ранее политолог рассказал, кого Путин утащит с собой в могилу.