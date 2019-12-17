В Кремле оценили приглашение Зеленского в Украину российских пропагандистов

Дмитрий Песков / УНИАН

Российские власти испытывают надежду на, что недавнее приглашение журналистов из РФ украинским президентом Владимиром Зеленским даст им возможность спокойно работать в пределах Украине.

С таким заявлением во вторник, 17 декабря, на брифинге выступил Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина,

По его мнению, тот факт, что российские журналисты в последние несколько лет не имеют возможности работать на территории Украины. А это, в свою очередь, как считает путинский спикер, нарушает международные стандарты и нормы, установленный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При этом Песков особо отметил, что украинские журналисты могут нормально работать в России - в рамках закона о деятельности СМИ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, выступая в Париже в рамках саммита в нормандском формате, пригласил пропагандистов из РФ прибыть в Украину и самостоятельно оценить ситуацию в стране. Его приглашением немедленно воспользовались сотрудники телеканала Звезда - Александр Столяров и Диана Сирази. После возникшего скандала, украинские пограничники "завернули" и не пропустили в страну корреспондента телеканала НТВ Сергея Савина со съемочной группой.