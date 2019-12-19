$700 миллионов помощи для Украины: в Конгрессе США сказали свое слово

Конгресс США / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине помощи в 2020 году в размере 698 миллионов долларов. Эта сумма на более чем два миллиона больше прошлогодней. О решении Палаты представителей сообщила конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур.

Далее вопрос предоставления помощи Украине должен рассмотреть Сенат.

"В настоящее время когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии", - говорится в сообщении Каптур, опубликованном в Twitter.

Конгрессвумен добавила, что Конгресс "не должен позволять этой или какой-либо администрации снова незаконно задержать подобную поддержку".

Скриншот / twitter.com/RepMarcyKaptur

Напомним, 18 декабря комитет по иностранным делам Сената поддержал проект так называемых адских санкций в отношении России. За закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года проголосовали 17 сенаторов, не поддержали документ пятеро. Теперь на очереди – одобрение Сената в целом, Палаты представителей. После чего санкции отправятся на подпись президенту США Дональду Трампу.