Путин поблагодарил Трампа за "слив" информации о терактах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за информацию спецслужб.
Во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
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Также стороны обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе российской стороны.
В ФСБ заявили, что россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
Напомним, ранее Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Прокуратура Люблина санкционировала задержание гражданина Украины Максима С., который, по данным польских спецслужб, планировал подорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах.
Ранее Байден объяснил свой отказ давать показания в Сенате США.
Также напомним, Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2.