Путин поблагодарил Трампа за "слив" информации о терактах

Путин / Reuters

Во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

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Также стороны обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе российской стороны.

В ФСБ заявили, что россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. В частности, ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Напомним, ранее Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Прокуратура Люблина санкционировала задержание гражданина Украины Максима С., который, по данным польских спецслужб, планировал подорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах.

Ранее Байден объяснил свой отказ давать показания в Сенате США.

Также напомним, Госдеп США припугнул Россию из-за Северного потока-2.