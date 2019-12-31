В РФ нашли украинский след в сообщения о ложных минированиях

В России считают, что звонки о минировании поступают с территории Украины / Фото: Командир

В России заявили, что вычислили человека, который может быть причастен к сообщениям о минированиях школ и судов в России. Предположительно, след ведет в Украину.

Как сообщает русская служба ВВС со ссылкой на источники, в письмах грозились отправлять письма до тех пор, пока российский православный предприниматель "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".

В письмах якобы был указан номер биткоин-кошелька, который, по словам близкого к силовым структурам инсайдера, принадлежит клиенту из Украины. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.

Источник уверяет, что подозреваемого зовут Сергей, и проживать он может в Киеве. К слову, в мэрии Москвы подтвердили, что сообщения о минировании поступали именно с территории Украины.

Журналисты считают, что автор письма является украинцем еще и по той причине, что называет оппонента "рагуль православный". В России отметили, что слово "рагуль" присуще лексикону исключительно граждан Украины.

Как известно, с конца ноября 2019 года петербургские суды получили около 180 сигналов о возможном наличии бомб. "Минировали" также торговые центры, больницы, школы и детские сады. В Москве с конца ноября были "заминированы" более 10 тысяч объектов, а эвакуация затронула в общей сложности более 1 млн человек. Позже аналогичная ситуация случилась на Дальнем Востоке.

Напомним, накануне станция метро Крещатик в Киеве закрыта на вход и выход по причине сообщения о минировании. Помимо этого, перекрыт переход на Майдан Независимости.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров сделал шаг к усилению ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.