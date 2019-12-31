"Все очень скромно": в России назвали главный провал года

Главный провал России в уходящем году связан с низкими темпами роста экономики.
Главное неудачей России в уходящем 2019 году признали скромные темпы роста экономики.
"Если говорить о главной неудаче, то, наверное, то, что темпы роста пока остаются скромным. Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
При этом Песков считает, что в России осталось "много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы".
Отмечается, что в декабре Центробанк России опубликовал материалы, согласно которым регулятор ожидает замедления годовых темпов роста ВВП России в IV квартале 2019 года с последующим ускорением в I квартале 2020 года.
Ранее Главред писал, что в РФ нашли украинский след в сообщения о ложных минированиях.
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