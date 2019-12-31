Возле Камеруна захватили греческий танкер с украинцем на борту

Танкер Греции с украинцем на борту захвачен у берегов Камеруна / oilcapital.ru

Неподалеку от Камеруна вооруженным налетом был захвачен стоявший на якоре танкер из Греции, в результате восемь человек были похищены и один пострадал.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на греческие власти, ять греков, два человека из Филиппин и украинец были похищены. Также один гражданин Греции получили серьезное ранение.

По данным Министерства судоходства Греции, танкер Счастливая леди находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне. Неизвестные вооруженные люди захватили его штурмом.

Отмечается, что танкер транспортировал химикаты и нефтепродукты, его сопровождало 28 членов экипажа.

В МИД Греции заверили, что тщательно отслеживают ситуацию с захватов моряков на танкере и предпринимают меры для их освобождения.

Как ранее сообщалось, в Черном море вблизи Румынии произошло устрашающее происшествие – крупное грузовое судно Queen Hind, на борту которого находилось 14 тысяч овец и 22 члена экипажа, перевернулось.

Напомним, начальник поисково-спасательной службы Командования Военно-Морских сил ВС Алексей Нестеров сообщил, что в ночь с 21 на 22 ноября танкер Делфи под флагом Молдовы в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море, после чего начались мероприятия по спасению экипажа.