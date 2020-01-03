Варшава обвинила Путина в изоляции Польши: подробности скандала

Польша / фото: zaxid.net

В Польше обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в спор с Европейским Союзом о судебной реформе. В связи с этим спикер польского сената Томаш Гродский может отказаться от визита в Брюссель.

По словам шефа канцелярии главы польского государства Кшиштофа Щерского, российский лидер Владимир Путин пытается изолировать Польшу и разрушить ее имидж.

"Я выражаю твердое ожидание, что Томаш Гродский отменит свой визит в Брюссель", – заявил представитель канцелярии президента Польши в комментарии Польскому радио.

При этом он указал, что данное мнение разделяет польский президент Анджей Дуда.

Стоит отметить, что Гродский заявил о намерении посетить с визитом Брюссель, где должен был встретиться с замглавы Европейской комиссии Верой Юровой. Стороны должны были обсудить реформу судебной системы Польши.

Как ранее сообщал Главред, в Польше набросились на президента Российской Федерации Владимира Путина из-за его высказываний о причинах введения войск СССР на польскую территорию перед Второй мировой войной.