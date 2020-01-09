"Не действителен": канадец избежал смерти при крушении самолета МАУ в Иране

Мохсен Ахмадипур и Ружа Азадиан / facebook.com/mohsenahmadipour

После трагедии самолета МАУ в Иране стало известно, что двум пассажирам удалось избежать смерти. Одним из счастливчиков оказался житель Оттавы Мохсен Ахмадипур.

По данным издания Оttawa Сitizen, мужчина не смог попасть на борт самолета из-за путаницы с билетом. Отмечается, что Ахмадипур с супругой был в гостях в Иране и лететь они должны были вместе.

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Уже в аэропорту выяснилось, что его билет "больше не действителен". Его супруга Ружа Азадиан попрощалась с ним, а он пообещал вылететь ближайшим рейсом.

О гибели жены Ахмадипур узнал в терминале, когда пытался решить вопрос с билетом.

Как ранее сообщал Главред, к расследованию обстоятельств и причин катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины возле аэропорта Имама Хомейни Иран официально пригласил представителей других стран.