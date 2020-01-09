"Я ухожу": муж погибшей при крушении самолета МАУ рассказал о последнем разговоре

Крушение самолета МАУ / Фото ISNA

Шейда Шадхо, которая погибла при крушении самолета МАУ в Иране пассажирок, за 20 минут до взлета позвонила мужу. Женщина очень переживала и искала поддержку у супруга.

"Она беспокоилась о напряженности в отношениях между Тегераном и США после того, как президент Дональд Трамп приказал убить высокопоставленного иранского генерала (Касема Сулеймани, - ред.) на прошлой неделе. Она хотела, чтобы я заверил ее, что не будет войны. Я сказал ей, что ничего не случится и не стоит волноваться. Она ответила: "Хорошо. Мне говоря выключить мой телефон. Пока", - рассказал Хассан Шадхо, передает CNN.

При этом мужчина считает, что его погибшая супругу чувствовала грядущую трагедию и опубликовала в Instagram селфи с грустным стихом.

"Она знала. Посмотрите на ее лицо, посмотрите на стихотворение, которое она написала: "Я ухожу, но… меня беспокоит то, что позади меня. Позади меня, позади меня. Я боюсь за людей позади меня", - сообщил Шадхо.

Стоит отметить, что супруги были в браке 10 лет. Шейда навещала в Тегеране мать и сестер.

Как ранее сообщал Главред, в отчете Управления гражданской авиации Ирана по поводу авиакатастрофы подчеркивается, что аварию лайнера видел экипаж другого воздушного судна.