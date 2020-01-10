Авиакатастрофа в Иране: когда обнародуют результаты расследования

самолет разбился в иране / Фото ISNA

Предварительные данные расследования по катастрофе украинского Боинга под Тегераном обещают огласить в субботу, 11 января.

По информации иранского агентства Fars, результаты намерены сообщить на встрече иранской и иностранных сторон.

Собеседник агентства отметил, что какие-либо предположения не носят официального характера до момента завершения субботней встречи и публикации официальной информации.

Напомним, пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

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На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Напомним, журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).

Как ранее сообщалось, у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.