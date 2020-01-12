В Госдуме истерика из-за признания Ираном вины в крушении украинского самолета

В Госдуме истарика из-за признания Ираном вины в крушении Боинга / Reuters

Признание иранскими властями вины за катастрофу украинского лайнера Боинг 737-800 компании МАУ в Тегеране вызвало истерику в Госдуме России. В частности, заместитель председателя парламентского комитета по обороне Юрий Швыткин, который ранее всполошился из-за планов Франции передать Украине патрульные катера, заявил, что ответственность за авиакатастрофу необходимо положить на США.

"Я не могу положительно оценить тот факт, что они признали свою вину, непреднамеренность действий, человеческий фактор, так как дело касается трагедии в небе и жертв людей ... Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть соответствующие действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета", - заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом российский депутат особо отметил, что ситуация, которая произошла, не является позицией государства Иран, а всего лишь ошибкой одного из военнослужащих.

"В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и поспешного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно", - добавил Швиткин.

Отметим, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Борт вылетел из аэропорта Хомейни в 04:42, но через две минуты перестал подавать сигналы и пропал с радаров. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Читайте также"За сбитый Боинг должна ответить Россия": Турчинов "выплеснул" провокационное заявлениеРанее Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

Также стало известно, что самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.