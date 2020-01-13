  1. Главная
  3. Мир

Крушение самолета МАУ: в Иране сдалали новое признание о трагедии

13 января 2020, 13:44

Али Рабии заявил, что до 10 января никто не знал причину катастрофы самолета.

Куршение самолета МАУ в Иране
Куршение самолета МАУ в Иране / twitter.com/CGTNOfficial)

В иранском правительстве признались, когда узнали, что именно иранская ракета сбила самолет МАУ. Отмечается, что данная информация стала известна только накануне официального признания.

"Только в пятницу (10 января, - ред.) Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", - цитирует официального представителя правительства Ирана Али Рабии ТАСС.

При этом он указал, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета". Также Рабии заявил, что иранский лидер сразу принял решение обратиться к населению, как только получил данные.

Как ранее сообщал Главред, трагический рейс самолета Боинг 737 МАУ, который потерпел крушение в Иране 8 января и забрал жизни 176 людей, длился всего лишь семь минут. Кроме того, иранские власти должны выплатить компенсации семьям погибших. 

самолет видео ПВО ракета Иран МАУ
Сейчас вы просматриваете новость «Крушение самолета МАУ: в Иране сдалали новое признание о трагедии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:09
СМИ выяснили, введет ли ЕС санкции против Ирана из-за крушения самолета МАУ
14:08
"Прекрасные формы, сексуально": Внучка Боярского показала грудь
13:46
Ракеты, способные нести ядерное оружие: в НАТО готовят ответ России
13:44
Крушение самолета МАУ: в Иране сдалали новое признание о трагедии Видео
13:29
І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня Видео
13:16
"Как петля": украинский посол огрызнулся главе МИД Австрии из-за Северного потока-2
13:11
В аэропорту Шри-Ланки срочно сел самолет из-за смерти мужчины и женщины Видео
13:09
Зеркаль рассказала об отношении Путина к Украине
12:56
Молодой Папа 2 сезон: что было в первой серии Видео
12:42
Путин обсудил с Макроном Иран: в Кремле раскрыли подробности
12:32
На Полтавщине устроили разборки, есть раненые: стрелок задержан
12:31
Украина возвращается в ПАСЕ и примет участие в январской сессии - Гончаренко Видео
12:30
Вражда народов: на турнире жестко отметелили друг друга борцы из Украины и Грузии - видео Видео
12:29
Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря
12:20
"Сырьевой придаток": Климкин сделал громкое заявление об Украине
12:09
На Виннитчине трагически погибли рыбаки
12:07
Какую еду любит мозг и почему эту пищу есть нельзя - открытие ученых
11:55
У Рябошапки открыли дело против Трубы: в чем обвиняют
11:50
Морбиус: Джонатан Симмонс снова сыграет редактора газеты
11:47
"Гордо держать голову": в Польше пообещали бороться за правду из-за Путина
11:44
Витренко пролил на свет переговоры Киева с Москвой по поводу покупки газа
11:37
Отныне только IBAN: украинские банки перешли на международные платежки
11:34
Названо условие для увеличения транзита российского газа через Украину
11:29
Мир Дикого Запада 3 сезон: название и официальный трейлер Видео
11:20
В Каховке из-за резонансного убийства "полетели головы": кого уволили
11:17
"Строго соблюдать режим тишины": Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским Видео
11:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
11:04
Как во время извержения Везувия: гроза над вулканом Таал попала на видео Фото Видео
10:47
"Путин врет на голубом глазу": историк рассказал, чем отличаются Кремль и Тегеран
10:46
Северный поток-2 не ущемляет интересы Украины: в Вене сделали громкое заявление Видео
10:29
Что ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с Ираном мнение
10:26
Выбор Критиков 2020: победители номинаций
10:22
"Спровоцировал гнев": президент Ирана обвинил в восстании народа американцев Видео
10:18
Убийство Сулеймани: Пентагон не подтвердил, что генерал готовил нападения на посольства США
09:51
Гвинет Пэлтроу дала понюхать свою вагину
09:50
"Россия - щука": журналист назвал условие распада страны
09:40
На Сумщине на ходу загорелся пассажирский поезд
09:30
Гламурный бизнес 2020: Женская дружба - это вам не что-либо как Видео
09:27
Печальный улов: на Днепропетровщине из воды достали авто с трупами Видео
09:26
Командир корпуса, сбившего Боинг МАУ: хотелось бы быть на борту Видео
09:10
Россия вчистую проиграла газовую войну мнение
09:06
Гороскоп на 13 января всех знаков Зодиака: заманчивые ловушки и подлянки врагов
08:52
Умер режиссер фильмов Чародеи и Приключения Электроника
08:34
Пробыл в небе семь минут: The New York Times воспроизвела смертельный рейс самолета МАУ в Иране Видео
08:22
Безумная идея: зачем Трамп задумал расширение НАТО мнение
08:05
Трамп снова пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы в США
07:32
В ЦАР убили трех российских журналистов: названа причина
07:30
Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет Видео
06:59
Контрактов и переговоров по покупке газа в России нет - Витренко
06:57
"Стыд потеряла": Рита Ора без трусов засветила попку и половые органы на фотосессии Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять