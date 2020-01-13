Крушение самолета МАУ: в Иране сдалали новое признание о трагедии

Куршение самолета МАУ в Иране / twitter.com/CGTNOfficial)

В иранском правительстве признались, когда узнали, что именно иранская ракета сбила самолет МАУ. Отмечается, что данная информация стала известна только накануне официального признания.

"Только в пятницу (10 января, - ред.) Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", - цитирует официального представителя правительства Ирана Али Рабии ТАСС.

При этом он указал, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета". Также Рабии заявил, что иранский лидер сразу принял решение обратиться к населению, как только получил данные.

Как ранее сообщал Главред, трагический рейс самолета Боинг 737 МАУ, который потерпел крушение в Иране 8 января и забрал жизни 176 людей, длился всего лишь семь минут. Кроме того, иранские власти должны выплатить компенсации семьям погибших.