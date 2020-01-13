СМИ выяснили, введет ли ЕС санкции против Ирана из-за самолета МАУ

Крушение самолета МАУ в Иране / Reuters

В Европейском союзе высказались относительно санкций в отношении Ирана после крушения самолета МАУ. Отмечается, что ЕС пока что не намерен вводить ограничения.

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing", – говорится в сообщении ТАСС.

При этом указано, что перед тем, как принимать решение о санкциях, необходимо получить результаты расследования трагедии. Кроме того, многое будет завесить от международного расследования и открытости Ирана.

"Признание Тегераном своей ответственности за этот трагический инцидент стало шагом в верном направлении", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в США заявили о введение новых санкций против Ирана.