"Моральные уроды": Путин обозвал противников господдержки семей и Дня Победы

Путин намерен доносить правду о войне / УНИАН

Президент России Владимир Путин назвал "моральными уродами" противников государственной поддержки семей с детьми.

"Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял своё мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", — цитирует РИА Новости Путина.

Глава Кремля заявил о важности открытия центра с архивными документами к 75-летней годовщине Победы, поскольку это поможет не допустить искажения истории.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей. Мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - сказал он.

Читайте также"Ни хлеба, ни зрелищ": Focus раскрыл хитрый план ПутинаВ качестве примера Путин привел Израиль и добавил, что эта страна не допускает искажения истории.

"А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", — подчеркнул Путин, призвав не позволять "попыток представить историю в совершенно дурном свете".

Российский лидер заявил, что РФ должна напомнить всеми миру, как советские граждане спасли планету от "коричневой чумы".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил ехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия Дня Победы.

Как ранее сообщалось, в Сети возникло бурное обсуждение логотипа, разработанного к празднованию 75-летию победы в России.