"До конца дней": Путин заговорил о пожизненном президентстве

Владимир Путин оценил вариант пожизненного президентства

Президент России Владимир Путин оценил вариант бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге российский лидер, в качестве негативного примера напомнил ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, "когда руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти".

По словам Путина, предложения не ограничивать полномочия президента конкретным сроком связаны с тревогой граждан РФ за стабильность.

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"Думаю, что лучше к такой ситуации, которая была в середине 1980-х годов, не возвращаться", — добавил Путин.

Напомним, ранее российский историк рассказал, когда исчезнет Путин.