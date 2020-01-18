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"До конца дней": Путин заговорил о пожизненном президентстве

18 января 2020, 19:20

Хозяин Кремля оценил предложения не ограничивать полномочия президента РФ конкретным сроком.

Путин
Владимир Путин оценил вариант пожизненного президентства

Президент России Владимир Путин оценил вариант бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге российский лидер, в качестве негативного примера напомнил ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, "когда руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти".

По словам Путина, предложения не ограничивать полномочия президента конкретным сроком связаны с тревогой граждан РФ за стабильность.

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"Думаю, что лучше к такой ситуации, которая была в середине 1980-х годов, не возвращаться", — добавил Путин.

Напомним, ранее российский историк рассказал, когда исчезнет Путин.

президент Владимир Путин пожизненно
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