Ян Пекло опжаловался на увольнение в Украине / Фото: пресс-служба посольства Польши

Уволенный год назад с должности экс-посол Польши в Украине Ян Пекло написал в июле 2019 года президенту Польши Анджею Дуде письмо, которое только сейчас стало достоянием общественности.

"Интересно, хотя это, пожалуй, лишь совпадение, что мое увольнение предшествовало более позднему досрочному увольнению с должности Мари Йованович, посла США в Киеве, что вызвало настоящую бурю в Вашингтоне", - написал он в Facebook.

Пекло констатировал, что его уволили ранее срока истечения его полномочий, в том числе без указания "достоверных, содержательных" причин. Дипломат пожаловался, что долгое время ему приходилось работать без заместителя, администратора и бухгалтера. Впоследствии он обратился к руководству, а результатом стали увольнения "доброжелательных" к нему сотрудников.

Экс-посол попросил президента Польши разобраться в несправедливой ситуации.

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Польское издание Onet.pl констатировало, что никто официально не объяснил причин увольнения посла Польши в Украине. Сообщается, что Ян Пекло мешал так называемым "кресовым" кругам и ультраправым силам, для которых уже не Россия, а Украина является противником".

Напомним, историческая политика главы Кремля Владимира Путина полностью совпадает с исторической политикой Сталина. Его цель - "собирание земель" и дестабилизация Украины, считает бывший посол Польши в Украине Ян Пекло