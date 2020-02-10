Поклонская обратилась с призывом к ООН по поводу "бандеровцев"

Наталья Поклонская / Фото t.me/poklonskaya_nv/267

Депутат Госдумы России и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская никак не уймется. То она сравнивает Украину с сомалийскими пиратами, то ей всюду мерещатся "бандеровцы".

Поклонская разразилась неадекватными рассуждениями в своем Telegram-какнале, а причиной очередного потока сознания стали Бандеровские чтения, которые прошли в Киеве. Дама, видимо, не очень хорошо разобралась в вопросе, но зато вспомнила "матерный и пошлый" анекдот. Кроме того, Поклонская надумала ловить "бандеровцев" по всему миру и даже хочет приобщить к этому занятию ООН.

"Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признаёт нацизм опасной заразой. Мы поможем Украине вытравить этих блох", - написал депутат российской Госдумы.

Напомним, Наталья Поклонская решила развеять мифы вокруг своей личности. Так, "няш-мяш" заказала генетический тест в одной из клиник Москвы, чтобы доказать украинские корни.