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"Река крови и ГУЛАГи": "няш-мяш" Полонская рассказала о своем смертном приговоре

13 февраля 2020, 02:18

Наталья Поклонская заявила, что в Украине ей вынесли смертный приговор.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская / "НТВ"

Бывшая так называемая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская разразилась очередными фейками об Украине. По словам "няш-мяш", ей вынесли смертный приговор.

"На носу знаменательная дата – семь лет Евромайдану. А для меня итоги этого "преступления" записаны на 14 страницах, которые мне прислали по почте из Киева. Это мой смертный приговор, вынесенный "боевиками" из "Правого сектора". Я перебирала бумаги в ящике и наткнулась на этот исторический документ: обещали поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять", – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

При этом она заявила, что если дать волю "этим животным", то "река крови разлилась бы по Украине новым Днепром".

"И эти животные еще будут нам что-то говорить про большевиков и "красный террор"? Дай вам волю – вы бы переплюнули 37-й год со всей "ежовщиной"! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи", - отметила одиозная так называемая депутат Госдумы РФ.

Кроме того, она снова заговорила о бесчисленных покушениях на ее персону, а также поблагодарила Бога за спасение.

"Все зверства средневековья покажутся утренником в детском саду. Мне вот повезло, хоть они и устраивали на меня покушения одно за другим – Господь спасает. Спасибо моей профессиональной охране", – подчеркнула "няш-мяш".

Также она высказала недовольство тем, что президент Владимир Зеленский поддерживает свою страну.

Как ранее сообщал Главред, так называемая депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская заказала генетический тест в одной из клиник Москвы, чтобы доказать украинские корни.

новости России Евромайдан фейк аннексия Крыма Наталья Поклонская новости Украины
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