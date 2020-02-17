Сел при ветре в 146 км/ч: экстремальная посадка пассажирского самолета попала на видео

Самолет сел как вертолет / скриншот

Страны центральной и северной Европы накрыл мощный шторм Деннис, порывы ветра местами достигают 200 км/ч. Самолетам приходится совершать посадку при неблагоприятных погодных условиях. Одна такая экстремальная посадка пассажирского самолета авиакомпании Etihad Airways попала на видео.

Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Скорость ураганного ветра на момент приземления пассажирского самолета составляла 146 километров в час.

На кадрах, опубликованных Daily Mail, видно, как лайнер боком заходит на взлетно-посадочную полосу. Причем самолет крутит под воздействием мощных потоков воздуха. Сообщается, что никто из пассажиров и летного состава не пострадал.

Из-за шторма Деннис отменены сотни рейсов. В разных регионах Великобритании зафиксированы затопления и оползни. Уже погибли три местных жителя, еще один пропал - без вести. Синоптики прогнозируют, что пик шторма придется на 17 и 18 февраля.

Напомним, в понедельник днем, 17 февраля, погода в Украине в большинстве областей будет очень ветреной. Сегодня днем в Карпатах объявлен I уровень опасности (желтый), сообщили в Укргидрометцентре. Синоптик добавил, что в Карпатах местами скорость ветра может составить 25 м/с.