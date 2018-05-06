Самойлова в Лиссабоне приняла участие в пропагандистской акции: фото

Участница от России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова в Лиссабоне вместе со своими соотечественниками провела акцию "Бессмертный полк".

Как сообщает КП, группа людей прошла по улицам столицы Португалии с портретами ветеранов войны.

Участники акции раздавали георгиевские ленты, российские флаги и другую тематическую атрибутику. На мероприятии был также украинский флаг, который, по словам авторов материала, одалживали для фото. Пришли на акцию и двое представителей самопровозглашенной "ДНР", которые также позировали со своей символикой. Отмечается, что их появление спровоцировало конфликт.

Юлию Самойлову привезли на пропагандистскую акцию в сопровождении всей российской делегации Евровидения. Она возглавила колонну, которая шла маршем под песни военного времени.

Напомним, ранее поклонники раскритиковали выступление Самойловой на Евровидении после первой репетиции. Некоторые написали в Сети, что даже Ольга Бузова спела бы лучше.