Шелк и жемчуг. Стало известно, в каком наряде Самойлова выступит на "Евровидении"

Российская исполнительница Юлия Самойлова, которая представит на "Евровидении-2018" в Лиссабоне песню "I Won't Break", выступит на конкурсе в платье от Анастасии Задориной, основательницы бренда ZASPOR.

Дизайнер рассказала в интервью ТАСС, что наряд должен передавать сильный характер певицы.

"Песня "I Won't Break" ("Я не сломаюсь") во многом о ней самой, о том, что ничто не может сломить человека, который живет своим делом и идет к своей цели. Наряд, который мы создали, подчеркивает женственность и при этом показывает характер.

Нежно-голубое платье выполнено из шелка, воротник-стойка, манжеты и ворот расшиты жемчугом. Также среди вариантов цвета платья были белый, розовый, зеленый", - отметила дизайнер.

Костюмы для танцоров и бэк-вокалистов Самойловой будут белыми, и лаконичными по крою.

Самойловой на выступлении будут помогать три певца - двое мужчин и одна женщина, а также два танцора - мальчик и девочка 14-16 лет, передает РИА Новости.

Также Задорина разработала капсульную коллекцию и специальный принт с названием песни "I won't break". Это свитшоты, толстовки, бейсболки и сумки.

Напомним, "Евровидение-2017" прошло в мае минувшего года в Киеве. Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе с песней " Flame Is Burning". Однако СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. В результате масштабного скандала Россия отказалась от участия в конкурсе.

"Евровидение-2018" пройдет в Португалии. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, а финал - 12 мая.

Ранее актер Садальский раскритиковал участницу "Евровидения" Самойлову.