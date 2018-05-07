"А ведь следующая будет только в 2030 году". Соцсети взорвались шутками и фотожабами после инаугурации Путина

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.

Пользователи соцсетей активно рисуют фотожабы, в которых делают акцент на недавнем разгоне мирных митингов в России, несменяемости власти и странных гостях вроде Стивена Сигала, байкера Хирурга и репера Тимати.

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У Путина никакого продвижения по карьерной лестнице уже 18 лет

Лучше бы задумался о смене работы — Екатерина (@katos888) 7 мая 2018 г.

"Преступление в должность!" Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации))) — Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 мая 2018 г.

Инаугурация пройдёт спокойно. Стивен Сигал на месте. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p — Vlad Ryabov (@El_Amigo) 7 мая 2018 г.

а ведь следующая инаугурация Путина будет только в 2030 году — Георг В. Стеллер (@alkomaar) 7 мая 2018 г.

Фотогалерея Инаугурация Владимира Путина-2018

-Стой ты куда?

-На инаугурацию Путина

-А у тебя есть приглашение?

-Да у меня абонемент! — Mr._Anderson (@Glazuha) 7 мая 2018 г.

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Напомним, в понедельник, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. Он официально стал главой государства еще на шесть лет/