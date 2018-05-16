Украина должна взорвать путинский мост в Крым - Washington Examiner

16 мая 2018, 16:09

Если Украина позволит России привязать мост к себе, она сделает первый шаг к своему исчезновению.

Во вторник Президент России Владимир Путин открыл мост через Керченский пролив, соединяющий украинский Крым с материковой Россией, пишет колумнист Washington Examiner Том Роган. "Главред" публикует полный перевод статьи.

Путин сделал это в типичном показушном шоу, возглавив колонну транспортных средств через мост.

Теперь Украина должна уничтожить элементы моста.

Хотя подобный вариант действий будет эскалацией против Путина и наверняка вызовет к жизни возмездие со стороны России, этот мост является возмутительным оскорблением самого авторитета Украины как нации. Разумеется, с точки зрения Путина, в этом и заключается вся суть постройки. Близкому к банкротству правительству России этот мост обошелся в миллиарды долларов, но он обеспечивает Путина формальным физическим и психологическим присвоением украинской территории.

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К счастью, Украина располагает средствами для нанесения авиаударов по мосту таким образом, чтобы сделать его, по крайней мере, временно непригодным для использования. Из-за своей значительной длины, украинские ВВС способны нанести удар по мосту таким образом, чтобы одновременно снизить риск жертв со стороны тех, кто по нему едет.

Как бы отреагировал Путин?

Возможно, эскалацией наступления на интересы Украины на востоке страны. Но эскалация, вероятно, и так случится в ближайшие несколько месяцев, потому что Путин хочет постепенно поглотить Украину, а не победить ее прямо (он не хочет портить свой Чемпионат мира по футболу, провоцируя новый дипломатический кризис). Но подрыв моста, даже если бы вред оказался временным, послал бы безошибочный сигнал из Киева в Москву о том, что украинцы не намерены мириться с комфортной легализацией Путиным краденой территории.

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Авиаудары также будут служить двум другим целям: они привлекут внимания к закулисному кумовству проекта (контракт на строительство получил любимый олигарх Путина, Аркадий Ротенберг) и бросят вызов русскому националистическому нарративу на том языке, который эти националисты понимают. Относительно второго пункта следует учитывать, что многие репортажи пропагандистского канала RT о праздновании на открытии моста содержали упоминание мужественности Путина и национального превосходства великой России. Таким образом, бомбардировка моста станет очень личным ответом амбициям Путина и его пропагандистскому нарративу.

В настоящий момент нравственная безотлагательность действий очевидна. Любое государство, которое позволяет украсть свою территорию, а потом связать ее с территорией вора, делает шаг к исчезновению.

* * *

Напомним, 15 мая, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.

Позже российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на фотографии Путина, въезжающего на мост за рулем КамАЗа.

Не обошлось без курьезов. Так, российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста заявил, что президент РФ превозошел Адольфа Гитлера.

Кроме того, выяснилось, что во время поездки Путин нарушил ПДД за рулем КамАЗа.

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Россия Украина Владимир Путин Крымский мост иносми Washington Examiner Том Роган
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