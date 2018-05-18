Трамп достал всех европейцев, даже бесконечно терпеливую Меркель - эксперт

Выход США из ядерной сделки с Ираном и введение санкций не только против самого Ирана, но и против всех европейский компаний, которые ведут бизнес с ним, переполнил чашу терпения европейцев.

Такое мнение в своем фейсбуке выразил известный политический эксперт Андрей Головачев, отметив, что европейцы потеряли терпение.

"Европа , включая и Англию, не только заняла консолидированную позицию против Трампа, не только отказалась выходить из ядерной сделки с Ираном, не только будет продолжать закупать иранскую нефть, но и приняла решение отказаться от использования доллара в сделках с Ираном в пользу евро", - выразил мнение Головачев.