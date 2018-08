Трамп забыл имя своей жены, опубликовано фото

Американский президент Дональд Трамп оконфузился, приветствуя вернувшуюся в Белый дом после операции супругу Меланию.

19 мая в Twitter американского президента появилась запись: "Здорово увидеть нашу потрясающую первую люди снова дома, в Белом доме. Мелания хорошо себя чувствует. Спасибо всем вам за молитвы и наилучшие пожелания!". При этом в имени супруги Трампа была ошибка – вместо Мелания (Melania) было написано Мелани (Melanie).

Скриншот записи опубликовало издание Businessinsider.

Впоследствии твит с ошибкой был удален, после чего был опубликован исправленный вариант.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!