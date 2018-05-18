Трамп публично обозвал иммигрантов "животными": Белому дому пришлось извиняться

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что президент США Дональд Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.

Тот употребил слово "животные" во время публичной встречи в штате Калифорния с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. "Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные","— сказал президент США.

Представители Демократической партии немедленной обрушились с критикой на президента, заявив, что он таким образом оскорбил вообще всех иммигрантов

Однако, по словам Сандерс, Трамп резко высказался только об участниках бандитских группировок, включая печально знаменитую своей жестокостью MS-13 ("Мара Сальватруча").

"Если либералы и СМИ хотят защищать МS-13, всегда пожалуйста. Я думаю, что термин "животное" заходит недостаточно далеко. МС-13 совершили ужасные действия", — заявила представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп сравнил мигрантов в США со "змеей, пригретой на груди".