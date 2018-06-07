"Борисполь" оказался в топ-10 худших аэропортов мира – Bloomberg

Результаты ежегодного исследования компании AirHelp оказались неутешительными для международного аэропорта "Борисполь". Согласно рейтинга, он попал в десятку самых плохих воздушных ворот в мире.

Как сообщает Bloomberg, исходя из показателей своевременной производительности, качества обслуживания и оценки обработки жалоб клиентов, самым худшим признан Кувейтский международный аэропорт.

В пятерку анти-рейтинга попали британский "Лондон-Станстед" (Лондон), французские Лион-Сент-Экзюпери (Лион) и "Орли" (Париж), а также шведский "Стокгольм-Бромма" (Стокгольм).

В топ-10 плохих аэропортов оказались также "Манчестер" (Великобритания), "Борисполь" (Украина), "Эдинбург" (Шотландия), "Бордо Мериньяк" (Франция) и "Эйндховен" (Нидерланды).

Согласно рейтингу, лучшими признаны международные аэропорты "Хамад" (Доха, Катар), "Афины" (Афины, Греция), "Ханеда" (Токио, Япония), "Кельн-Бонн" (Кельн, Германия) и "Чанги" (Сингапур).

Напомним, ранее сообщалось о строительстве новой железной дороги в аэропорт "Борисполь", которая позволит добраться пассажирам от остановки поезда до терминала за 2,5 минуты.