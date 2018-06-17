В Германии упал воздушный шар с людьми

На западе Германии упал воздушный шар, с шестью пассажирами на борту.

Как сообщается на сайте местной полиции, инцидент произошел неподплеку от города Варендорф 16 июня в 20.55 (21.55 по Киеву). Из-за сильного порыва ветра шар упал на поле с десятиметровой высоты.

"В корзине шара находились шестеро человек, трое из которых получили серьезные ранения, трое других - легкие травмы", - сказано в сообщении.

Одного из пострадавших госпитализировали в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что на Набережной улице в Луцке произошло ДТП с участием атобуса Нацгвардии и внедорожника.