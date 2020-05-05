"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение

Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского в Минск / president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил лидеров стран бывшего Советского Союза приехать в Минск.

Он подчеркнул, что главы других государств получили предложение приехать в Минск на парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - цитирует БЕЛТА белорусского президента.

При этом Лукашенко напомнил о том, что Беларусь является наиболее пострадавшей республикой в результате Второй мировой войны.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - добавил он.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае особой необходимости руководство страны готово пойти на жесткие противоэпидемиологические меры в связи с коронавирусной инфекцией, однако сейчас карантин не планируется.

"Нужно будет ввести ограничения, комендантский час — введем, но сейчас нет у нас такой необходимости… меня многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут", - сказал Лукашенко.