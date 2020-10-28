Алиев назвал главную проблему в переговорах с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Алиев допускает свое участие в переговорах с Пашиняном в Москве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев допускает переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве. Однако он сомневается, что между сторонами конфликта состоится эффективный диалог.
Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан cо ссылкой на заявление Алиева в интервью российскому изданию Интерфакс. Текст интервью пока не опубликован.
По словам азербайджанского президента, на данный момент нет уверенности в том, что переговоры с Пашиняном приведут к результату.Читайте такжеАзербайджан и Армения заспорили из-за ликвидации генерала Нагорного Карабаха
"Ильхам Алиев в интервью Интерфакс заявил о готовности к переговорам с Пашиняном в Москве, но сомневается в способности Еревана к конструктивной работе по карабахскому урегулированию", - цитирует Алиева ресурс.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по районам непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе поддержала Турция. Президент Реджеп Эрдоган неоднократно призывал Армению вывести свои войска из НКР и требовал от Минской группы ОБСЕ завершить переговоры в пользу Баку.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена помогать Армении в Нагорном Карабахе по линии ОДКБ, так как гарантии организации на данную территорию не распространяются.
- 28 октября президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры по Нагорному Карабаху. По итогам диалога стороны договорились о продолжении работы по урегулированию конфликта.