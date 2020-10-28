Алиев назвал главную проблему в переговорах с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Мы сомневаемся в конструктивном диалоге с Ереваном по Нагорному Карабаху - Алиев / УНИАН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допускает переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве. Однако он сомневается, что между сторонами конфликта состоится эффективный диалог.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан cо ссылкой на заявление Алиева в интервью российскому изданию Интерфакс. Текст интервью пока не опубликован.

По словам азербайджанского президента, на данный момент нет уверенности в том, что переговоры с Пашиняном приведут к результату.Читайте такжеАзербайджан и Армения заспорили из-за ликвидации генерала Нагорного Карабаха

"Ильхам Алиев в интервью Интерфакс заявил о готовности к переговорам с Пашиняном в Москве, но сомневается в способности Еревана к конструктивной работе по карабахскому урегулированию", - цитирует Алиева ресурс.

Конфликт в Нагорном Карабахе