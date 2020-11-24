Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме

Раскрывать все секреты войны пока рано - Алиев / president.az

В Азербайджане намеревались провести военную операцию по взятию под контроль Агдамского района в Нагорном Карабахе, однако в рядах вооруженных сил фиксировались большие потери.

Об этом рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Агдам, сообщает информагентство РИА Новости.

По его словам, власти пока не готовы рассказать все подробности военной операции в Нагорном Карабахе, однако утверждают, что у Баку были планы по взятию города под контроль силовым путем. Помешали реализации задачи серьезные боевые потери.

"Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

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