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Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме

24 ноября 2020, 10:59

По словам Ильхама Алиева, в Баку были уверены в том, что Агдамский район удастся взять под контроль.

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Раскрывать все секреты войны пока рано - Алиев / president.az

В Азербайджане намеревались провести военную операцию по взятию под контроль Агдамского района в Нагорном Карабахе, однако в рядах вооруженных сил фиксировались большие потери.

Об этом рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Агдам, сообщает информагентство РИА Новости.

По его словам, власти пока не готовы рассказать все подробности военной операции в Нагорном Карабахе, однако утверждают, что у Баку были планы по взятию города под контроль силовым путем. Помешали реализации задачи серьезные боевые потери.

"Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Армения, Азербайджан и Россия подписали 9 ноября соглашение, в результате которого боевые действия в Нагорном Карабахе были завершены. Договоренности предусматривают возвращение под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
  • Агдамский район в соответствии с соглашением был передан Азербайджану 20 ноября. В связи с этим Алиев анонсировал восстановление инфраструктуры на данной территории.
  • Россия на правах гаранта договоренностей разместила на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора своих миротворцев. Президент РФ Владимир Путин считает, что Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, принадлежит Азербайджану.

Нагорный Карабах Ильхам Алиев Война в Карабахе
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